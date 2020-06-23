عزل مناطق في الجهراء.. وارد

سجلت أرقام الإصابة بكورونا بين المواطنين الكويتيين أمس قفزة كبيرة لتلامس %60 من إجمالي عدد الإصابات اليومية المعلنة. فمن بين 641 إصابة خلال 24 ساعة كان نصيب المواطنين منها 383 (بنسبة %59.75).

وذكرت صحيفة “القبس” ان هذه الزيادة ترجع لسببين؛ الأول: زيادة عدد المسحات المأخوذة في مناطق سكن المواطنين خلال اليومين الماضيين، والآخر: عدم التزام كثير من المواطنين إجراءات التباعد الاجتماعي ومخالفتهم التعليمات الصحية وإقامة الديوانيات والتجمعات العائلية و«الزوارة».

وحسب الصحيفة فإنه وعلى خلفية زيادة معدل الإصابات في مناطق سكن المواطنين خاصة مناطق الجهراء والأحمدي، كشفت مصادر حكومية عن توجه لدى مجلس الوزراء لفرض عزل على بعض مناطق محافظة الجهراء التي تشهد زيادة في عدد الإصابات كالنسيم وتيماء والقصر وسعد العبدالله.

وقالت المصادر إن الحكومة تنتظر رأي السلطات الصحية ودراستها لحاجة تلك المناطق للعزل من عدمه، وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل لاتخاذ القرار إذا رأت «الصحة» ضرورته للحد من زيادة الحالات.

من جانب آخر، كشفت مصادر القبس أن وزارة الصحة ستمنح شهادة خلو من فيروس كورونا المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم كالطلبة وغيرهم إلى السفر إلى دول تشترط هذه الشهادة عند دخول أراضيها.

وقالت المصادر إنه سيجري إعطاء هذه الشهادة من قبل إدارة الصحة العامة – عيادة السفر – للحالات التي تطلبها.