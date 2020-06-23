أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد 19) في دولة الكويت 32304 بعد تعافي 534 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت (الصحة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.(النهاية)