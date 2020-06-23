الحج.. السعودية تضع “شرطا عمريا” وتحدد عدد ضيوف الرحمن

كشفت السلطات السعودية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج المقبل، بعد يوم واحد من إعلان أنه سيكون مقتصرا على المقيمين داخل المملكة فقط في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، بينما أبرز وزير الحج والعمرة محمد بنتن أنه تم تحضير “خطط تنفيذية استثنائية”.

وأوضح الربيعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة، أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة الضيوف، مضيفا أنه سيتم تنفيذ “خطة صحية وإجراءات مشددة”.

وأشار إلى أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

كما أفاد أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وتحدث الوزير السعودي أيضا عن “تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج”، مشيرا إلى تطوير “بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج”.

وقال بنتن : “لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام”، مبرزا أن عدد الحجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف.

وردا على أسئلة وسائل الإعلام، أوضح الوزير أن “فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة”، نافيا أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا.

وحول معايير اختيار الحجاج، رد وزير الحج والعمرة: “سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم”.