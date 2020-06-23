اعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء قطع التيار الكهربائي عن 45 عقارا في منطقة صباح الأحمد البحرية خالفوا القرار الوزاري باسكان العزاب في مناطق السكن الخاص و النموذجي.

وقال نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار في بيان ان الجهاز الرقابي بفرع (الأحمدي) قام بجولة ميدانية مكثفة بمنطقة صباح الاحمد البحرية استمرت نحو 8 ساعات شملت 47 عقارا مخالفا حيث تم اخلاء عقار وقطع الكهرباء عن 45 عقارا ومنح مهلة 48 ساعة لاخلاء عقار فيه معاقون.

وأكد العمار مواصلة الجولات الميدانية لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية وقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية بناء على تعليمات ادارة البلدية التي تتابع عن كثب كافة الاجراءات القانونية التي تتخذها الفرق الرقابية.

وأهاب بالجميع التعاون مع فرق البلدية الرقابية أثناء جولاتها الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية مثمنا جهود تلك الفرق وعملها في ظل ظروف الجو والضغط النفسي مع أصحاب العقارات والمستأجرين.