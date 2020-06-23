مصر تعاود الحياة السبت.. تخفيف قيود وتقليل مدة حظر التجول

قررت الحكومة المصرية إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من السبت المقبل، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إعادة فتح المطاعم والمقاهي من السبت المقبل مع تشيغلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25%، وغلق المطاعم الساعة التاسعة مساء، والمقاهي الساعة 10، مع منع تقديم الشيشة.

وقرر رئيس الوزراء تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحا، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين، مشيرا إلى استمرار غلق قاعات المناسبات، والأعراس، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.

وقال رئيس الوزراء إننا سنتابع مراجعة كافة هذه الإجراءات وتقييمها في حالة تزايد الإصابات بكورونا، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة القطاعات التي توقفت في الفترة الماضية وتأثرت بشدة بسبب تداعيات كورونا.

وقال إن 3.5 مليون مواطن يعملون في المطاهم والمقاهي تأثرت معيشتهم بسبب الوقف، وكان لابد من إعادة العمل في كل تلك القطاعات مع ضرورة التشديد على المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية.

وكانت الحكومة قد قررت قبل أسبوع استمرار حظر المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى 30 يونيو الحالي، وكذلك وقف حركة النقل العام من الثامنة مساء يومياً حتى الرابعة صباحاً.

وتم تمديد ساعات عمل المحلات العامة ساعة واحدة لينتهي العمل بها في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء يوميا، والسماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 15 حتى 30 يونيو الحالى.

وقررت الحكومة بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من 1 يوليو القادم.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت وصول إجمالي المصابين بكورونا إلى 56809 حالات، و2278 حالة وفاة.