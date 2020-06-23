أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء تمديد فترة الترشح والتقدم لجائزة الكويت لعام 2020 بفروعها الخمسة وجائزة الشيخ (جابر الأحمد) للباحثين الشباب لعام 2020 بفروعها الستة حتى 24 أغسطس المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن التأجيل جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) وإدراكا للظروف الصعبة التي يمر بها الباحثون والأكاديميون.

وذكرت أن جائزة الكويت تشمل مجالات هي العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والآداب والفنون والتراث العلمي العربي الإسلامي وخصصت مجالاتها الأربعة الأولى للباحثين العرب فيما يتاح التقدم لجميع الجنسيات في مجال التراث العلمي العربي والإسلامي.

وبينت أن الجائزة تشترط كذلك أن يكون للمتقدم إنتاجا علميا مبتكرا وله أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات ال20 الماضية مضيفة أنها تقبل ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية كما تقبل طلبات الترشيح الذاتي على أن يكون التقديم مشفوعا بقائمة تضم خمسة مزكين أربع شخصيات أكاديمية أو بحثية ومؤسسة علمية واحدة.

وأفادت المؤسسة أن جائزة (الشيخ جابر الأحمد) للباحثين الكويتيين الشباب ستقدم في ستة مجالات هي العلوم الطبيعية والرياضية العلوم الهندسية والعلوم الحياتية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الطبية والطبية المساعدة.

وأوضحت أن المسابقة تشمل كذلك الصيدلة وطب المجتمع وطب الاسنان مشيرة إلى أنه من شروطها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حاملا لدرجة الدكتوراه وألا يقل عدد الأبحاث العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات محكمة عن ثمانية أبحاث بعد نيله للدكتوراه.

وأضافت أن من شروط الجائزة ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما حين التقدم للجائزة لافتة إلى أن شروط التقدم للجائزتين متاحة على موقع المؤسسة فيما يمكن للباحثين التواصل مع مكتب الجوائز في المؤسسة عبر البريد الالكتروني Prize@kfas.org.kw.