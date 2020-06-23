أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) الى 42927 حالة بعد تسجيل 171 حالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 874 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 306210 حالة مضيفا انها اجرت اكثر من ثمانية ملايين فحص لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح ابوابها الاسبوع الماضي بعد ثلاثة اشهر من الاغلاق العام فيما ينتظر ان تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل في الرابع من يوليو المقبل وهي آخر مرحلة من خطة اعادة فتح الاقتصاد.