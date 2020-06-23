أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في المناطق السكنية بمدن الرياض ونجران وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بلوغ أهدافها.

وأوضح المصدر أن هذه العمليات الإرهابية تعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلا لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام فضلا عما تمثله من تهديد لأمن المملكة الشقيقة وترويع الآمنين فيها واستقرار المنطقة الأمر الذي يستوجب معه على المجتمع الدولي المسارعة في تحمل مسؤولياته لحمل جماعة الحوثي على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف والعودة إلى المفاوضات وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر وفتك بأبناء الشعب اليمني الشقيق.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها متضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.