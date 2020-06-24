أعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء عن قيامها بتعقيم جميع منشآت المقابر بدولة الكويت بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة ب(قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل).

وقال مدير ادارة شؤون الجنائز بالبلدية الدكتور فيصل العوضي في بيان ان هدف هذا الاجراء الحفاظ على سلامة أهالي المتوفين والمشيعين والموظفين في جميع المقابر على مستوى البلاد وعددها خمس مقابر.

واوضح العوضي ان التعاون مع (الدفاع) ياتي في إطار تعاون البلدية مع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بناء على قرارات وتعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأكد أن ادارة شؤون الجنائز لا تألو جهدا في مواصلة العمل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من خلال اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.