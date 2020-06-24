أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي اليوم الاربعاء قرارا بوقف جميع المراسلات الورقية واطلاق العمل بالتراسل الالكتروني دعما للاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومراعاة لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة.

وقال المنفوحي في بيان صحفي انه تم منع المراسلات الورقية وتداولها بأي وجه داخل كافة قطاعات البلدية ووحداتها التنظيمية المختلفة وأفرعها بالمحافظات باستثناء أصول الوثائق الرسمية والمخططات التنظيمية والمساحية وكذلك المراسلات الواردة من الجهات الحكومية التي لا تعمل على برنامج التراسل الالكتروني (جي 2 جي).

واكد اكتمال منظومة التراسل الالكتروني داخل البلدية وخارجها وجاهزية كافة قطاعاتها واداراتها للعمل على برنامج التراسل الالكتروني اضافة الى ربط البلدية مع كافة الجهات الحكومية لتبادل المراسلات الكترونيا.