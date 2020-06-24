اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 41 وفاة بالإضافة إلى 3123 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1387 متوفى و167267 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 112797 حالة بعد تسجيل 2912 حالة شفاء جديدة.