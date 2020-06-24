أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاربعاء خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد الوفيات الى 104 حالات.

وقالت الوزارة في بيان لها ان 1199 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 90778.

واضافت ان 1582 حالة شفاء سجلت اليوم ايضا ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 73083 حالة.