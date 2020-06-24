أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرسيسوس اليوم الاربعاء بقرار المملكة العربية السعودية اتاحة الحج فقط للمقيمين داخل المملكة بسبب جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية ان هذا القرار جاء بعد تقييم متواصل للاوضاع الصحية بشأن معدلات انتشار هذا الفيروس في العالم وما تقدمه المنظمة من تعليمات حول كيفية التعامل معه.

وأضاف ان هذا القرار مثال على امكان الحكومات اللجوء الى الخيارات الصعبة معربا عن تفهمه ازاء الاحباط الذي أصاب مئات الآلاف من المسلمين حول العالم والذين كانوا يتوقون لأداء فريضة الحج هذا العام.

ولفت الى ان المنظمة تلقت بيانات بارتفاع سريع في معدلات الاصابة بالفيروس حيث تم الابلاغ عن مليون حالة اصابة بمختلف دول العالم في غضون أسبوع واحد ليتجاوز عدد المصابين في العالم حاجز التسعة ملايين في حين تجاوزت أعداد الوفيات 470 الف حالة.

واشار الى ان تغلغل الفيروس في رئتي المصاب يؤدي الى نقص الاكسجين في الجسم ما يدعو الى تزويده بالاكسجين الاضافي الأمر الذي يلقي عبئا شديدا على شركات انتاج اسطوانات الاكسجين التي تسابق الزمن من اجل مواكبة الطلب على انتاجها.