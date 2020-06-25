أصدرت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس قرارا إداريا بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات الإدارية بقطاع الخدمات التمريضية في منطقة الصباح الطبية التخصصية بشأن “صرف بدلات بدون وجه حق لبعض أفراد الهيئة التمريضية بالمنطقة”.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه سيتم اقتراح الآلية اللازمة لتطوير الخدمات التمريضية بمستشفيات ومراكز منطقة الصباح الطبية التخصصية لتلافي تلك التجاوزات مستقبلا.