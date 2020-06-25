أنهى الحرس الوطني الكويتي اليوم الخميس مهامه في تشغيل فرع التموين في جمعية الخالدية التعاونية تمهيدا لتسليمه إلى وزارة التجارة والصناعة بعد أن أمضى منتسبوه نحو 45 يوما في تشغيل الفرع.

وأكد المعاون للاسناد الإداري بالتكليف العميد مهندس عصام نايف في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بالحرس تسخير جميع الإمكانات لإسناد وزارات وأجهزة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال نايف إن ذلك يأتي بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي.

وذكر أن منتسبي الحرس الوطني نجحوا في إدارة وتشغيل فرع التموين في جمعية الخالدية من نقل وتنظيم وتوزيع المواد التموينية وأنجزوا 2614 طلبا في خدمة المواطنين وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الحرس الوطني ووزارة التجارة بهدف مساعدتها في مواجهة الضغوط التي فرضتها الأزمة.

وأفاد أن الحرس الوطني لديه فرقا مدربة تشارك في دورات على مدار الموسم التدريبي بالتعاون مع وزارة التجارة لصقل الخبرات والمهارات لمنتسبي وحدة إسناد أجهزة الدولة لتشغيل مراكز التموين ما انعكس على أدائهم خلال أزمة (كورونا) حيث أنجزوا مهامهم بكل سهولة ويسر.

من جانبها وجهت مديرة إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة دلال الشمري بحسب البيان الشكر والتقدير إلى الحرس الوطني على مد يد العون إلى الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيدة بقدرة منتسبي الحرس الوطني على تشغيل فرع التموين وحسن التعامل مع المواطنين.