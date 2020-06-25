قالت الإدارة العامة للاطفاء اليوم الخميس إن الالتزام بالارشادات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أدى إلى انخفاض عدد الإصابات بين صفوف رجال الإطفاء.

وذكر مراقب السلامة والصحة المهنية ب(الاطفاء) المقدم الدكتور فايز النصار في بيان صحفي صادر عن لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن عدد حالات الاصابة في صفوف رجال الاطفاء بلغ حتى اليوم 84 حالة وبلغ عدد المتعافين 52 حالة فيما يتلقى العلاج بالحجر المؤسسي أو المنزلي 32 حالة.

وأشار النصار إلى أن إجمالي عدد المسحات التي اجريت لرجال الإطفاء منذ بداية تفشي الفيروس بلغت 1422 مسحة.

وأعرب عن تمنياته بمواصلة الالتزام في هذه الاجراءات والتواصل مع مراقبة السلامة والصحة المهنية في حال استدعت الحاجة الى أخذ مسحة من خلال عيادة الاطفاء الخاصة بمكافحة (كورونا).