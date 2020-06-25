أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل.

وقالت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث في بيان ان البطولة ستكون محطة هامة على طريق الاستعداد لكأس العالم في كرة القدم (قطر 2022) التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر من عام 2022.

واضافت اللجنة ان امينها العام ورئيس بطولة (قطر 2022) حسن الذوادي عرض عبر تقنية الاتصال المرئي مقترح البطولة على مجلس الفيفا الذي وافق على تنظيمها.

وأفادت بأن البطولة ستشهد تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا وتقام منافساتها في مواعيد لا تتعارض مع رزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية.

واشارت الى ان البطولة التي سيتم تنظيمها بالشراكة مع كأس العالم 2022 ستتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وذكرت ان منافسات البطولة ستقام من الاول وحتى 18 ديسمبر 2021 أي ضمن نفس الفترة التي ستشهد مباريات بطولة قطر 2022 على أن تقام المباراة النهائية قبل عام تماما من انطلاق نهائي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

وبينت ان استادات كأس العالم (قطر 2022) ستستضيف مباريات البطولة الى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر.

واوضحت ان البطولة العربية الجديدة تعد فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة وجدول المنافسات فيما سيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم قطر 2022 بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث.