انخفض سعر برميل النفط الكويتي 72ر1 دولار ليبلغ 19ر35 دولار في تداولات يوم امس الخميس مقابل 91ر36 دولار في تداولات يوم امس الاول الاربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفع خام برنت 74 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 05ر41 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتا ليبلغ عند التسوية 72ر38 دولار.