أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 915 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703 فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 341 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقةالتي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53 في المئة و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (250 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(222 حالة بمنطقةالجهراء الصحية) و(219 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(137 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(87 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (101 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(45 حالة بمنطقة العيون) و(38 حالة بمنطقة الفروانية) و(37 حالة بمنطقة سعدالعبدالله) و(35 حالة بمنطقة صباح السالم) و(35 حالة بمنطقة تيماء).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 162 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9393 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بين أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 31 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3774 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 372284 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 602 إصابة من مرض (كوفيد 19) في دولة الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33969 حالة.