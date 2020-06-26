اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 46 وفاة بالإضافة إلى 3938 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1474 متوفى و174577 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 120471 حالة بعد تسجيل 2589 حالة شفاء جديدة.