وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة 1500 سلة غذائية و1500 كرتون حليب على العمال والمقيمين في محافظة الجهراء بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظة.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في (الهلال الأحمر) يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوزيع إن الجمعية تكثف جهودها بتقديم المساعدات الإنسانية للعمال والأسر المحتاجة على أرض الكويت والمتأثرين من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19|) بالمناطق المعزولة احترازيا من قبل الجهات الصحية.

وأضاف المعراج أن السلة الواحدة تكفي العامل شهرا كاملا وتحتوي على المواد الأساسية كالأرز والدقيق والتمر والزيت والسكر والشاي والحليب والفاصولياء والمعكرونة.

وأوضح أن الجمعية تعمل من خلال توزيع السلال الغذائية على الحد من تنقلات المقيمين والعمال تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن توزيع السلة الغذائية والحليب والوجبات الغذائية يعتبر واجبا وطنيا للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة وتعمل الجمعية جاهدة في هذه الفترة للوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية الأخرى لمواجهتها.

وأشار إلى أن العمل الإنساني الإغاثي الكويتي مشهود له بالدعم والتعاون والمساندة على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مشيدا بجهود متطوعي الجمعية في خدمة الوطن.