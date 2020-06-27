وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على ترتيب احتياطي لمصر مدته 12 شهرا بقيمة 2ر5 مليار دولار.

وذكر الصندوق في بيان أن الترتيب الجديد يهدف “إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد-19) من خلال توفير موارد الصندوق لمساعدة مصر على الإيفاء باحتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الميزانية”.

وأضاف البيان أن ” البرنامج الذى يدعمه الصندوق سيساعد أيضا السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية”.

يذكر ان الترتيب الاحتياطي هو عبارة عن برنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي يشتمل على تقديم مساعدات مالية إلى دولة عضو تحتاج إلى مساعدات – عادة ما تنشأ عن أزمة مالية – وفي مقابل المساعدات يتوجب على البلد المتلقي اجراء إصلاحات بهدف إعادتها إلى مسار الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.