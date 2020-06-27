السعودية.. 3927 إصابة جديدة وإجمالي المتعافين 122128

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3927 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد ليرتفع إلإجمالي إلى 178504 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1657 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 122128 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511.

وجددت الصحة السعودية دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

يشار إلى أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.