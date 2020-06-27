مايكروسوفت تغلق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في العالم

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستغلق بشكل دائم جميع متاجرها لمبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم وعوضا عن ذلك، ستركز على مبيعاتها عبر متجرها الرقمي، حيث يمكن للعملاء الحصول على المنتجات والدعم والتدريب.

ويعود القرار بعد أن قررت الشركة إغلاق المتاجر مؤقتا في شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويأتي الإعلان عن إغلاق المتاجر في وقت أشارت فيه التقديرات أن نحو 25 ألفا من تجار التجزئة في الولايات المتحدة سيغلقون أعمالهم في 2020 بسبب الأزمات المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع مايكروسوفت على الإنترنت، فإن للشركة 83 فرعا في مختلف أنحاء العالم، منها 72 في الولايات المتحدة.

وتعكس خطوة إغلاق متاجر شركة مايكروسوفت، ما تسميه الشركة “تغييرا استراتيجيا” لأعمال التجزئة مع تحول المبيعات بشكل متزايد عبر الإنترنت .

وأكدت شركة مايكروسوفت أن مبيعاتها نمت وتطورت إلى عروض رقمية، مشيرة إلى أن العاملين نجحوا في خدمة العملاء خارج المواقع الفعلية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وقال عملاق شركات التكنولوجيا الأميركية إن جميع العاملين ستتاح لهم فرصة الاستمرار بالعمل في الشركة حيث سيقومون بالعمل من خلال المتاجر الرقمية التابع لها عوضا عن العمل في المتاجر.

كما قالت الشركة إنها ستعيد النظر في إعادة توظيف المساحات المادية التابعة لها في أربعة مراكز في نيويورك ولندن وسيدني، وفي مقر الشركة في ريدموند ، في واشنطن.

وأضافت أن إغلاق مواقعها الفعلية سينتج عنه رسوم ما قبل الضريبة بقيمة تبلغ نحو 450 مليون دولار، أو 5 سنتات لكل سهم، طبقا للنتائج التي ستسجلها في الربع الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.9 في المئة خلال التعاملات المبكرة الجمعة عند 196.61 دولار.