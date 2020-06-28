السماح بسفر المواطنين دون اشتراط الـ 30 يوماً بالخارج

أصدر مجلس الوزراء عدداً من التعديلات على قراراته السابقة المتعلقة بالمواطنين الراغبين في السفر ضمن الحالات المستثناة، شملت إلغاء المدة الزمنية التي كانت تلزمهم البقاءَ بالخارج مدة لا تقل عن 30 يوماً، وتركها مفتوحة، مع السماح بسفر من لديه أبناء في الخارج من المواطنين أو الأجانب.

ونشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الأخير، قراراً لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تضمن إلغاء شرط أن تكون شهادة فحص الـPCR للقادمين إلى البلاد باللغة العربية، مع بقاء اشتراط ألا تزيد مدتها على 4 أيام قبل ركوب الطائرة، لإثبات خلو المسافر من «كورونا».

يذكر أن القرار استثنى عدداً من المواطنين الراغبين في السفر خلال الفترة الحالية من فئات الطلبة الدارسين بالخارج، والمواطنين الراغبين في العلاج بالخارج سواء التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي، فضلاً عن المواطنين الذين لديهم زوج أو زوجة أجنبية في الخارج، ومن لديه إقامة أو أبناء في دولة أخرى، فضلاً عن الحالات الخاصة الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء أو يفوض إحدى الجهات بشأنها.

المصدر : الجريدة