الكويت – 28 – 6 (كونا) — أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 908 إصابات من مرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت إلى 35494 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. (النهاية) م ع ك / ت ب