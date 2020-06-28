أعلنت بلدية الكويت فتح المقابر يوميا للجمهور اعتبارا من بعد غد الثلاثاء من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي في بيان صحفي اليوم الأحد ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية ووضع الكمامات وارتداء القفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال زيارة المقابر لافتا إلى تحديد مدة الزيارة بنصف ساعة.

وقال المنفوحي إن التدابير الوقائية التي تتخذها البلدية بإلزام زوار المقابر وأهالي المتوفين والمشيعين بارتداء القفازات ووضع الكمامات وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي وتشديدها على العاملين في المقابر والتقيد بالإجراءات والتدابير تأتي حرصا منها على صحة وسلامة الجميع.

وذكر أن البلدية تدعم كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومراعاة متطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة الصادرة في هذا الخصوص لمنع انتشار الفيروس.