أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اليوم الاحد عن العمل لتسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل (اونلاين) فضلا قيامها باصدار أكثر من 100 قرار تعليمي وميكنة جميع القرارات السابقة الخاصة بذوي الاعاقة.

وأكد نائب مدير عام قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة أنور الانصاري في تصريح صحفي مواصلة بذل الجهد والوقت لتقديم كل الخدمات والمزايا للطلاب من ذوي الإعاقة على الرغم من توقف الأعمال في الدوائر الحكومية خلال الفترة السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واشار الانصاري الى التنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالهيئة لتسجيل الطلبة واصدار القرارات التعليمية أو التأهيلية (اونلاين) حماية لهم من التعرض لهذا المرض.

وقال ان الخدمة ستتوفر لاولياء الامور والطلبة لمتابعة ملفاتهم أو لفتح ملف جديد كما انه سيتم منح وقت اضافي لتقديم الطلبات الجديدة مابين 5 يوليو و30 سبتمبر 2020.

وبشأن مكافآت طلبة المراكز التأهيلية في منطقتي السالمية وجنوب الصباحية اكد الاستمرار بصرف تلك المكافآت لشهري مارس وابريل الماضيين رغم انقطاع الدراسة مبينا انه تم تسديد الدفعة الثالثة الخاصة برسوم طلبة جميع المدارس والمؤسسات والمراكز التأهيلية والحضانات الخاصة.

وذكر انه تم عقد اجتماعات عدة مع الجهات التعليمية ووزارة التربية وممثلين لجمعيات النفع العام اضافة الى خبراء في مجال الاعاقة والتعليم لمناقشة اثر ايقاف الدراسة والخيارات المفتوحة والحلول التي بادرت بها الجهات التعليمية ونتائج التجربة الالكترونية.

واوضح ان الهيئة قامت في الاجتماع الاخير للجنة العليا للتعليم بدعوة مختصين من وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة الصحة لمناقشة امكانية العودة للدراسة سواء عن طريق الحضور او التعليم عن بعد واعداد مسودة للتوصيات اللازمة لتقديمها لمجلس الوزراء.

وألمح الى ان الهيئة قامت بمخاطبة المراكز والمؤسسات التأهيلية لتقديم خطة متكاملة للعودة واستئناف التعليم المباشر او عن بعد في حال استمرار الحجر الجزئي بهدف دراسة الخيارات والامكانات المتوفرة.