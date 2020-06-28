أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الاحد عن طرح خدمة إنجاز المعاملات الذاتية عبر الأجهزة التفاعلية لتسهيل وتسريع كافة إجراءات وطلبات عملاء الهيئة في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقال مدير عام الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الهيئة تعتبر أول جهة حكومية تطلق هذه الخدمة الذاتية التي تتيح للعملاء اجراء أكثر من 40 معاملة صناعية اضافة إلى إمكانية التحدث مباشرة مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي مع مراعاة الخصوصية للعميل.

وأوضح ان الأجهزة متوفرة في مقر الهيئة الرئيسي في منطقة جنوب السرة ويتم استخدامها عن طريق حجز موعد من خلال نظام حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وذكر ان الهيئة ستقوم بتعميم تلك الخدمة الجديدة في اكثر الأماكن الحيوية خلال العام الجاري فضلا عن إعداد دراسة حول إمكانية خلق وظائف منزلية للراغبين لانجاز تلك المعاملات.