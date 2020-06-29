إسهامًا من نقابة التعليم العالي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود الحكومية تسلمت النقابة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كميات من واقيات الوجه ( Face Shield ) لتوزيعها على منتسبي الوزارة مع بدء العودة التدريجية للعمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠
وأشادت النقابة بجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بتصنيع واقيات الوجه بجودة عالية والتي تعتبر من الأدوات الأساسية المستخدمة في حماية العاملين من انتقال فيروس كوروناالمستجدّ حيث تسلمت النقابة منهم الكميات اللازمة لتوزيعها على العاملين في الوزارة
@MoheUnion
نقابة “التعليم العالي” تبدأ توزيع واقيات الوجه على منتسبي الوزارة
إسهامًا من نقابة التعليم العالي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود الحكومية تسلمت النقابة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كميات من واقيات الوجه ( Face Shield ) لتوزيعها على منتسبي الوزارة مع بدء العودة التدريجية للعمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠
أضف تعليق