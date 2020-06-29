سبر أكاديميا

نقابة “التعليم العالي” تبدأ توزيع واقيات الوجه على منتسبي الوزارة

منذ 3 ثواني
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‏إسهامًا من نقابة التعليم العالي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود الحكومية تسلمت النقابة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كميات من واقيات الوجه ( Face Shield ) لتوزيعها على منتسبي الوزارة مع بدء العودة التدريجية للعمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠
‏وأشادت النقابة بجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بتصنيع واقيات الوجه بجودة عالية والتي تعتبر من الأدوات الأساسية المستخدمة في حماية العاملين من انتقال ⁧‫فيروس كوروناالمستجدّ‬⁩ حيث تسلمت النقابة منهم الكميات اللازمة لتوزيعها على العاملين في الوزارة
‏@MoheUnion

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