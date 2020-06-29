نقابة “التعليم العالي” تبدأ توزيع واقيات الوجه على منتسبي الوزارة

‏إسهامًا من نقابة التعليم العالي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود الحكومية تسلمت النقابة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كميات من واقيات الوجه ( Face Shield ) لتوزيعها على منتسبي الوزارة مع بدء العودة التدريجية للعمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠

‏وأشادت النقابة بجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بتصنيع واقيات الوجه بجودة عالية والتي تعتبر من الأدوات الأساسية المستخدمة في حماية العاملين من انتقال ⁧‫فيروس كوروناالمستجدّ‬⁩ حيث تسلمت النقابة منهم الكميات اللازمة لتوزيعها على العاملين في الوزارة

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