“اتحاد مكاتب السفر” يناشد الحكومة بسرعة فتح المطار

اشد اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، الحكومة بسرعة فتح مطار الكويت الدولي أسوة بالعديد من دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت بتشغيل مطاراتها وجدولة رحلاتها التجارية.

وطالب الاتحاد في بيان صحافي، السماح لكل من الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة كمرحلة أولى بإعادة تسيير الرحلات التجارية المنتظمة على الأقل من خلال تسيير الرحلات التجارية إلى الدول القريبة والمناطق التي تعافت من الوباء مع تطبيق كامل الاحترازات الصحية الكاملة والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حيث أن كثير من المواطنين والمقيمين على استعداد للسفر سواء كان للأعمال أو السياحة للمنتجعات والجزر والشاليهات بعيداً عن المدن الكبيرة والعواصم المزدحمة هذا بالإضافة إلى آلاف من المقيمين الذين يرغبون بزيارة أوطانهم وأهاليهم بعد فترة انقطاع طويلة وهذا من شأنه التخفيف من الضغط الكبير الذي وقع على كاهل المرافق الحكومية حيث أن عشرات الألوف من الوافدين على أتم الإستعداد للسفر في الوقت الراهن نظراً لاستمرار الحظر الجزئي واستمرار توقف العديد من الأنشطة التجارية وتعطيل الدراسة حتى شهر أغسطس والتي من الممكن خلال فترة قريبة العمل على إنهاء العام الدراسي أسوة بالدول العربية التي سبقتنا في هذا الشأن حفاظاً على أرواح أبنائنا الطلبة وبالتالي فإن قضاء وقت مع أسرهم في الخارج هو أسمى ما يتمنونه في الوقت الراهن وهذا الأمر في حال الأخذ به سيتماشي مع سياسة الحكومة الموقرة بضرورة العمل على تخفيف الضغط على المرافق الرئيسية من مستشفيات وغذاء.