وفيات يوم الاثنين 29 يونيو 2020

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29 يونيو، 2020
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روسيا 2018
برشلونة يتخبط بتعادل مخيب مع سيلتا فيجو
منذ يومين
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بهدية تشلسي.. ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي
منذ 4 أيام
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قطر والفيفا يعلنان عن بطولة دولية للمنتخبات العربية العام المقبل
منذ 4 أيام
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رصد أول 6 حالات إصابة بكورونا في الدوري المصري لكرة القدم
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“المركزي” يطلق بروتوكولات العودة للعمل في مقره والقطاع المصرفي
منذ 3 ساعات
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وزير المالية: تعديل قانون هيئة الشراكة لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يوم واحد
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“هيئة الصناعة” الكويتية تطرح خدمة إنجاز المعاملات بالاجهزة التفاعلية
منذ يوم واحد
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“النقد الدولي” يوافق على قرض لمصر بقيمة 2ر5 مليار دولار
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
برشلونة يتخبط بتعادل مخيب مع سيلتا فيجو
منذ يومين
أضف تعليق
بهدية تشلسي.. ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي
منذ 4 أيام
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قطر والفيفا يعلنان عن بطولة دولية للمنتخبات العربية العام المقبل
منذ 4 أيام
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رصد أول 6 حالات إصابة بكورونا في الدوري المصري لكرة القدم
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“المركزي” يطلق بروتوكولات العودة للعمل في مقره والقطاع المصرفي
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
وزير المالية: تعديل قانون هيئة الشراكة لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الصناعة” الكويتية تطرح خدمة إنجاز المعاملات بالاجهزة التفاعلية
منذ يوم واحد
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“النقد الدولي” يوافق على قرض لمصر بقيمة 2ر5 مليار دولار
منذ 3 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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أخبار
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برلمان
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رياضة
روسيا 2018
برشلونة يتخبط بتعادل مخيب مع سيلتا فيجو
منذ يومين
أضف تعليق
بهدية تشلسي.. ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي
منذ 4 أيام
أضف تعليق
قطر والفيفا يعلنان عن بطولة دولية للمنتخبات العربية العام المقبل
منذ 4 أيام
أضف تعليق
رصد أول 6 حالات إصابة بكورونا في الدوري المصري لكرة القدم
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يطلق بروتوكولات العودة للعمل في مقره والقطاع المصرفي
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
وزير المالية: تعديل قانون هيئة الشراكة لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الصناعة” الكويتية تطرح خدمة إنجاز المعاملات بالاجهزة التفاعلية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“النقد الدولي” يوافق على قرض لمصر بقيمة 2ر5 مليار دولار
منذ 3 أيام
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“اتحاد مكاتب السفر” يناشد الحكومة بسرعة فتح المطار
منذ 8 ساعات
الوفيات
وفيات يوم الاثنين 29 يونيو 2020
منذ 5 دقائق
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