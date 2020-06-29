قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد إن تسعة مراكز إطفاء تتعامل حاليا مع حريق ضخم اندلع في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبدالله تقدر مساحتها ب125 ألف متر مربع.

وأضاف الفريق المكراد في تصريح ل(تلفزيون الكويت) مساء اليوم الاثنين إنه “حتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية بفضل من الله” مبينا أن “الأضرار مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ”.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليا باحتواء الحريق معربا عن الأمل بألا تزيد سرعة الرياح حتى السيطرة عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.