اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض حجر صحي عام على مدينة (ليستر) وسط انجلترا بسبب ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي ان جميع المحلات والمجمعات التجارية غير الضرورية ستغلق ابوابها غدا الثلاثاء بينما تقرر تعليق الدراسة في المدينة يوم الخميس المقبل.

واكد هانكوك ان مدينة (ليستر) أحصت لوحدها عشر اجمالي الحالات المسجلة خلال الاسبوع الماضي داعيا السكان الى التزام بيوتهم وتجنب التنقل الا للضرورة.

واوضح ان تخفيف اجراءات الحجر العام على عموم انجلترا والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل لن تشمل جراء ذلك مدينة (ليستر) مضيفا انه سيتم مراجعة وتقييم الوضع خلال الاسبوعين المقبلين.

يذكر ان اجمالي وفيات (كورونا) في بريطانيا بلغ وفق اخر حصيلة نشرت اليوم 43575 وفاة بينما بلغ اجمالي الاصابات المؤكدة قرابة 312 الف حالة.