أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية السماح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية والمطاعم بدءا من يوم غد الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء ان ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها قطر للحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم والحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واشارت في المقابل الى استمرار اغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.

واكدت ضرورة التزام المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر.

واضافت انه تم إلزام المحال والمنافذ العاملة داخل المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بفحص وقياس درجة حرارة الموظفين العاملين فيها باستمرار وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وفيما يخص أنشطة المطاعم اعلنت الوزارة السماح للمطاعم باستئناف أعمالها ابتداء من غد الأربعاء في المناطق السياحية والمطاعم والأكشاك في النوادي الرياضية والمناطق السياحية ومتاحف قطر مؤكدة ضرورة التزام المطاعم في هذه المناطق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونبهت المطاعم إلى ضرورة إلزام الزبائن بالحجز المسبق قبل الحضور إلى المطعم وعدم السماح لهم بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة المشار إليها في تطبيق (احتراز).

واوضحت انه تم حظر خدمة البوفيه المفتوح ومنع تقديم الشيشة وحظر دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية مع قياس درجة حرارة الزبائن عند المداخل.

وذكرت انه تم إلزام هذه المطاعم بوضع ملصقات المسافة الآمنة على الأرضيات وإعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى فيما يسمح بجلوس خمسة أشخاص بحد أقصى على كل طاولة في حين يستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة.