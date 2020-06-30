“التحالف الوطني”: قرار تعيين ٨ قاضيات في المحكمة الكلية انتصار تاريخي للمرأة الكويتية

اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي قرار تعيين ٨ قاضيات في المحكمة الكلية انتصار تاريخي للمرأة الكويتية بعد سنوات من النضال والمطالبات لمساواتها بالرجل في السلك القضائى، مشيرا إلى أن محاولات منع المرأة الكويتية من تولي المنصب باءت بالفشل كما باءت كل محاولات اقصاءها من الحياة السياسية والعملية.

وقال التحالف الوطني في بيان صحفي أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مختلف المستويات القيادية والوظيفية، وساهمت في مسارات بناء الدولة وتنميتها وتطويرها، والتاريخ تزخر صفحاته بأحداث لعبت المرأة الكويتية فيها دورا محوريا ورئيسيا لا سيما ما سطرته من بطولات أبان الغزو العراقي الغاشم.

وأكد التحالف الوطني الديمقراطي أن تعيين المرأة الكويتية قاضية كان من أهم القضايا التي تبناها التيار الوطني، ومن المطالبات الرئيسية التي قدمها وسعى الى تحقيقها عبر مختلف الوسائل السياسية والنيابية والشعبية، في وقت كانت محاولات إجهاض تعيين المرأة الكويتية متواصلة من قبل التيار الإسلامي المتشدد ولم تتوقف.

وتمنى التحالف الوطني الديمقراطي في ختام بيانه التوفيق والسداد للقاضية الكويتية على منصة المحاكم، وأن تعمل على المحافظة على ميزان العدالة والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المتقاضين.