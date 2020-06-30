55 مليون دينار مبيعات أول يوم في المرحلة الثانية

بعد توقف قسري لأعمالها دام نحو 110 أيام، شهدت المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة، في اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية من العودة للحياة، أمس، إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين، مواطنين ومقيمين.

وبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين أمس نحو 55 مليون دينار، مرتفعاً 4 ملايين، مع بدء دخول المرحلة الثانية من عودة الحياة، قياساً باليوم السابق.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت» عبدالله العجمي لـ«الراي» أن «الزيادة الواضحة في قيم وعدد سحوبات الأموال جاءت أمس عبر أجهزة نقاط البيع، والتي ارتفعت من 21 إلى 25 مليون دينار، منها 600 ألف تم صرفها في مجمعات الأفنيوز و360 والكوت والمارينا وغيت مول».

وذكر، أن قيم السحوبات المنفذة في المولات الـ5 الرئيسية عبر أجهزة نقاط البيع تضاعفت أمس 10 مرات، موضحاً أنها بلغت من الساعة 10 صباحاً حتى الخامسة مساء 600 ألف دينار، مقابل 60 ألفاً تم إنفاقها في هذه المجمعات يوم الإثنين الماضي.

وفيما يُرجّح استمرار الإنفاق الاستهلاكي الذي شهدته محلات التجزئة بوجه عام، ومحال السلع الثمينة، بوجه خاص، أمس، خلال الفترة القليلة المقبلة، فسرت مصادر السوق زيادة النزعة الشرائية لسلع الرفاهية رغم تداعيات «كورونا»، بوجود فوائض أموال لدى المواطنين، مدعومة بتأجيل البنوك لأقساط القروض، فضلاً عن الأموال الإضافية المدّخرة من تراجع الإنفاق إبّان فترات الحظر الماضية.

المصدر : الراي