أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاربعاء بدء أعمالها بكافة قطاعاتها وفق النسب المقررة لعودة العمل التدريجي بالبلاد في المرحلة الثانية من خطة الحكومة للعودة التدريجية للحياة.

وقال المتحدث الرسمي وامين عام الهيئة بالانابة الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي ان تلقي اقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكام القانون سيبدأ يوم الأحد 19 يوليو الجاري سواء من الذين حلت مواعيد تقديم إقراراتهم خلال فترة التعطيل أو ممن تحل مواعيدهم بعد عودة العمل في 30 يونيو الماضي بالحضور الشخصي لمقر الهيئة.

وبين بوزبر أن الخاضعين لنظام الذمة المالية من الحالات المعفاة من العمل وفق قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية غير مشمولين بتقديم الإقرارات في هذه المرحلة اضافة الى العاملين في الصفوف الأمامية لمجابهة جائحة كورونا حيث سيتم إرجاء استلام إقراراتهم للمرحلة الخامسة من خطة العودة دون أي تبعات قانونية.

وذكر أن (نزاهة) ستبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد اعتبارا من 19 يوليو الجاري الى جانب استمرار آلية استقبال البلاغات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الأمر.

وقال ان على الراغبين بتقديم إقراراتهم أو تقديم بلاغات حجز موعد للحضور للهيئة من خلال منصة (متى) الإلكترونية فور تفعيلها أو من خلال الاتصال على الرقم 118.

وأكد أن (نزاهة) راعت قبل بدء أعمالها تطبيق أعلى معايير الأمان الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية كما انها تحرص على تطبيق المعايير نفسها في نطاق استقبال المراجعين الراغبين في تقديم إقرارات الذمه المالية والبلاغات.

وشدد على أهمية مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على أي اعتبار آخر بما يحتم ضرورة عدم حضور اي شخص لديه أي أعراض تشير لاحتمالات العدوى بفيروس كورونا أو أن يكون مخالطا لشخص مصاب أو مشتبه بإصابته معربا عن تقدير الهيئة الكامل للجهود الكبيرة التي بذلتهاالسلطات الصحية والأمنية في البلاد لمواجهة تداعيات الجائحة.