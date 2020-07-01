“الداخلية” تعيد 36 مدرسة لـ”التربية” من أصل 48

أعلن الوكيل المساعد للمنشئآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م ..ياسين الياسين، أنه سيتم رفع تقرير يوم الأحد المقبل عن حالات المدارس التي تم استغلالها من قبل الجهات الحكومية ومراكز الإيواء لحصر الأعطال والتوالف إن وجدت والبدء بصيانة المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية قبل تاريخ 4 أغسطس، والإستمرار بعملية صيانة المدارس التي لم يتم استغلالها من قبل الجهات الحكومية، مشيرا الى انه سيتم بعد ذلك رفع التقرير النهائي لوزير التربية ووزير التعليم العالي بحالة المدارس الحالية قبل تاريخ 15 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي حضره إلى جانب الياسين الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والموجه العام للتربية الكشفية إبراهيم العيد ومدراء الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية.

من جانبه أشار الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد بأنه تم مخاطبة المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات التعاونية التي إستغلت هذه المدارس بضرورة تسليمها لوزارة التربية كموعد أقصاه 15 يوليو، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 366 مدرسة بمختلف المناطق التعليمية لمؤسسات الدولة، حيث بدأت الجهات بتسليم المدارس تباعًا،وأكد المقصيد بضرورة التنسيق ما بين مدراء الشؤون الهندسية في المناطق و الموجه العام للتربية الكشفية خاصة أن وزارة الداخلية قامت بتسليم 36 مدرسة من أصل 48 مدرسة.

وتابع المقصيد بضرورة تعقيم المدارس قبل استلامها من قبل المؤسسات والجهات الحكومية و الجمعيات التعاونية تحت إشراف فريق الكشافة التطوعي بالتعاون مع المتطوعين في الدفاع المدني وإزالة المخلفات بشكل مطلوب، ورفع التقرير الأولي يوم الثلاثاء المقبل لمجلس الوكلاء والخاص بوضعية المدارس من جهة والمدارس المستغلة من قبل الجهات الحكومية من جهة أخرى خاصة انه تم تسليمهم مدارس المرحلة الإبتدائية و المتوسطة و استبعاد مدارس المرحلة الثانوية.

ومن جانبه قال الموجه العام للتربية الكشفية إبراهيم العيد بأنه تم تعقيم ما يقارب 33 مدرسة بالتعاون مع المتطوعين في الدفاع المدني, مشيرًا أن بعض الجهات قامت بتسليم المدارس معقمة وبحالة نظيفة متوجهًا بالشكر لكل من تعاون في عملية استلام المدارس وتعقيمها.