اعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاربعاء تسجيل اصابة جديدة “وافدة” بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من بين العائدين الى تونس من الخارج ما رفع اجمالي المصابين بالفيروس في الدولة إلى 1175 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان انها اجرت في الساعات ال24 الماضية 513 تحليلا مخبريا اسفرت عن تسجيل ثمانية تحاليل ايجابية من بينها حالة اصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم اجلاؤهم وهم موجودون في الحجر الصحي الاجباري وسبعة تحاليل ايجابية لحالات اصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

واضافت ان العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس ارتفع الى 1175 شخصا بينهم 1038 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة اصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وكانت تونس فتحت في ال27 من يونيو الماضي حدودها بالكامل امام الزائرين والتونسيين المقيمين بالخارج فيما اقتصرت الاصابات ب(كورونا) مؤخرا على الوافدين اليها باستثناء اصابة محلية واحدة.