بيان من رابطة أهالي المحكومين في قضية دخول المجلس

أصدر رابطة أهالي المحكومين في قضية دخول مجلس الامة بيانًا، جاء كالتالي:-‬

‫سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ‬

‫السلام عليكم ورحمه الله وبركاته‬

‫ نحن رابطة أهالي المحكومين في قضيه دخول مجلس الامة نتحدث نيابةً عن الاهالي وبتفويض منهم، نخاطبك شخصياً بهذه الرسالة التي نطالب فيها ومن خلالها بحقوقنا المغتصبة وهي عودة آبائنا وأزواجنا وأبنائنا إلى أرض الوطن، ولأنك تعلم ملابسات الحكم الذي صدر بخصوص قضية دخول المجلس وتعلم كل التفاصيل وحجم التدخلات، وتعرف كذلك نزاهة الشرفاء الذين صدر الحكم بشأن قضيتهم، وتعلم علم اليقين لماذا دخلو المجلس؟ ولماذا اعترضوا؟ وعن ماذا؟ ‬‫انهم حاربوا الفساد ووقفوا ضد سرقة الأموال العامة.‬

‫وانت تعلم ياسمو الرئيس ان هناك بطانة سيئة قابعة في كل موقع من الذين يقفون سداً منيعاً لمنع عودة هؤلاء الشرفاء الى أرض الوطن، لأنهم يسعون لحماية انفسهم ومصالحهم ويخشون من تقلص نفوذهم في حال عودة هؤلاء الشرفاء إلى الكويت.‬

‫ان غياب العدالة هي العلة التي تدمر الوطن ، وسموك يعلم وكل صاحب ضمير حي مدى صدق ونزاهة هؤلاء الشرفاء، ومع ذلك وقفت ضد قانون العفو الشامل، واليوم تعلن محاربتك للفساد وأنه لا فرق بين مواطن وآخر.‬

‫فلماذا وقفت ضد لم شملنا مع ابائنا وازواجنا وابنائنا واخواننا، رغم انكم تصدرون العفو عن تجار المخدرات ومغتصبي الاعراض والقتلة وغيرهم وتتركون اصحاب الرأي الصادق والامناء على بلدهم.‬

‫سمو الرئيس ‬

‫الكويت ليست وطن لفئة دون اخرى، انها وطن الجميع، فبأي قانون وشريعة نحرم من أبسط حقوقنا برؤية هؤلاء الشرفاء بيننا على أرض الكويت الطيبة؟‬