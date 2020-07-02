أعلنت شركة (آبل) الأمريكية اليوم الأربعاء اغلاق 30 متجرا إضافيا في الولايات المتحدة بسبب الارتفاع الجديد لعدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل بذلك عدد المتاجر التي أغلقت الى 77 متجرا من بين 271 متجرا في انحاء البلاد.

وقالت الشركة في بيان إنها “بسبب الظروف الحالية للفيروس في بعض المجتمعات التي نخدمها فإننا سنغلق عددا من المتاجر مؤقتا في تلك المناطق”.

وأوضحت أنها تتخذ هذه الخطوة من أجل توخي الحذر مؤكدة مراقبة الوضع عن كثب وتطلعها إلى عودة العمل في أقرب وقت ممكن.

في غضون ذلك كشفت وزارة الصحة المحلية في ولاية (كاليفورنيا) تسجيل أعلى معدل إصابات يومي فيها منذ ظهور الفيروس موضحة في بيان أن عدد الإصابات بلغ اليوم الأربعاء 9740.

وفي هذا الصدد أصدر حاكم الولاية أندرو كومو أمرا بوقف شركات الأعمال “غير الضرورية” التي تستدعي تجمع الزبائن في أماكن مغلقة وذلك في 19 مقاطعة بجميع أنحاء الولاية من بينها لوس أنجلس.

وتعتبر كاليفورنيا ثاني أكثر ولاية تضررا من الفيروس في البلاد حيث تعدت الإصابات فيها حاجز 230 ألف إصابة.

على صعيد متصل اكدت المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فحص التلاميذ والطاقم التعليمي داخل المدارس لا يوفر الحماية أكثر من اتباع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين وارتداء الكمامات وتدابير التباعد الاجتماعي.

وأضافت المراكز في بيان أنها “لا توصي بالفحص الشامل لجميع الطلاب والموظفين”.

وأوقفت 16 ولاية على الأقل خطط إعادة فتح مرافقها كما أبلغت أكثر من 30 ولاية عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بالفيروس.