بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح تطبيق الاجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لإعادة تشغيل الرحلات التجارية تدريجيا في المطار وفق الاشتراطات الصحية.

وقال مقرر اللجنة سعد العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم اعتماد عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها اعتماد تطبيق (كويت – مسافر) لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران.

وأضاف العتيبي أنه تم تنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي بشأن تجهيز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سياسة حقوق النقل الجوي “المقيد” مع سلطات الطيران المدني بالدول الراغبة في التشغيل لمطار الكويت.

وبين أنه تم الانتهاء كذلك من كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية (أنظمة التعقيم – حواجز زجاجية – كاميرات حرارية – ملصقات أرضية).

وأوضح أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل رئيسية حيث تبدأ الاولى من 1 أغسطس المقبل وتستمر 6 شهور بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا يزيد عن 10 آلاف راكب يوميا وبحد أقصى متوقع للرحلات 100 رحلة يوميا.

وبين أن المرحلة الثانية تبدأ من 1 فبراير 2021 وتستمر أيضا 6 شهور بنسبة تشغيل لا تزيد عن 60 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا يزيد عن 20 ألف راكب يوميا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثالثة فقد أشار إلى أنها ستبدأ من 1 أغسطس 2021 بنسبة تشغيل 100 في المئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب يوميا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة يوميا.

وذكر أن الضوابط الصحية الخاصة بالركاب القادمين لمطار الكويت الدولي هي الحصول على شهادة صحية معتمدة (PCR) تثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) مع ضرورة التسجيل في منصة (شلونك) قبل ركوب الطائرة وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.

وأضاف أن من المتطلبات كذلك قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة والتقييد بالاشتراطات الصحية من حيث إرتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وأفاد العتيبي أن الضوابط الصحية الخاصة بالركاب المغادرين هي الحصول على شهادة صادرة من مراكز صحية داخل مطار الكويت الدولي ومعتمدة من قبل وزارة الصحة تثبت سلبية الإصابة بمرض (كورونا) إذا تطلب الأمر وذلك حسب متطلبات كل دولة.

وأوضح أنه يلزم كذلك التقييد بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي داخل مباني المطار.