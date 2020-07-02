الرياض – 2 – 7 (كونا) — اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 54 وفاة بالإضافة إلى 3383 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1752 متوفى و197608 مصابين.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 137669 حالة بعد تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة.(النهاية) م د م / م م ج