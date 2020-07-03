أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها منحت ترخيصا مشروطا بالتسويق لعقار (ريمديسيفير) لعلاج المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ) ليكون اول عقار للفيروس يرخص على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان ان الترخيص جاء بناء على توصية من وكالة الأدوية الأوروبية اتبعها موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية ستيلا كيرياكيدس “إن الترخيص اليوم بتسويق أول عقار لعلاج فيروس (كورونا) يشكل خطوة مهمة على طريق مكافحة الفيروس”.

وأضافت ان “منح الترخيص جاء بعد أقل من شهر من تقديم التوصية ما يظهر بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة السريعة كلما توفرت علاجات جديدة”.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد اوصت في 25 يونيو الماضي بترخيص عقار (ريمديسيفير) لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) ممن يتعدون 12 عاما ويعانون من الالتهھاب الرئوي ويحتاجون اوكسجين مؤكدة انه يعد أول عقار لعلاج الفيروس يوصى بترخيصه في الاتحاد الأوروبي.