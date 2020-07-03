اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 50 وفاة بالإضافة إلى 4193 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1802 متوفى و201801 مصاب.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 140614 حالة بعد تسجيل 2945 حالة شفاء جديدة.