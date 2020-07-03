اعلن نادي (بايرن ميونيخ) الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة انتقال الألماني الدولي ليروي سانيه رسميا الى صفوفه قادما من نادي (ماشستر سيتي) الانجليزي.

وقال النادي البافاري على موقعه الرسمي ان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع عقدا لمدة خمس سنوات وذلك لغاية صيف عام 2025.

وعلق رئيس المجلس الادراي للنادي كارل هاينس رومينيغه على الصفقة بالقول ان سانيه لاعب ماهر اظهر في السنوات الاخيرة قدرته على التطور لاسيما في المنتخب الألماني وضمه الى (بايرن ميونيخ) يأتي في اطار سعينا الى تحقيق هدف تجميع افضل اللاعبين الألمان في النادي البافاري.

اما اللاعب نفسه فقد قال ان (بايرن ميونيخ) فريق كبير جدا ولديه اهداف وهذه الاهداف تناسبني انا ايضا واسعى الى الفوز في صفوفه بأكبر عدد ممكن من الالقاب وبالطبع لقب دوري ابطال اوروبا هو اكبرها.

ولم يذكر النادي تفاصيل عن ثمن صفقة الانتقال علما ان الحديث دار قبل عام عندما حاول (بايرن ميونيخ) ضم اللاعب لأول مرة مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار).