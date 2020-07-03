بينها الكويت.. سويسرا تُلزم البلدان عالية الخطورة بالحجر الصحي لمدة 10 أيام

كشفت السلطات الصحية السويسرية عن قائمة البلدان التي أصدرها المكتب الفدرالي للصحة العامة أمس، التي صنفت ضمن عالية الخطورة، تتضمّن 29 بلداً في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والسعودية، موضحة أنه اعتباراً من 6 يوليو الجاري يجب على المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه البلدان الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام.

ولم تشمل القائمة المسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الخليجية الوحيدة المستثناة في القائمة.

وأوضحت السلطات أن هذا التصنيف جزء من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات السويسرية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي، مرجعة السبب جزئياً إلى انتقال العدوى من الأشخاص القادمين من الخارج أو من السويسريين الذين يسافرون إلى بلدان عالية الخطورة، ويجلبون الفيروس معهم عند عودتهم.

وبحسب ما نشرته الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أن البلدان عالية الخطورة تشمل صربيا وكوسوفو مؤكدين أن هذه القائمة ستخضع للتحديث باستمرار من قبل السلطات الصحية.

وسيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا قادمين من هذه البلدان إبلاغ سلطات الكانتونات التي يقصدونها بعد الدخول. كما أبلغت السلطات توصياتها إلى شركات الطيران والحافلات بعدم نقل الركاب المرضى.

وترجع السلطات هذا الارتفاع في عدد الإصابات جزئيا إلى انتقال العدوى من الأشخاص القادمين من الخارج أو من السويسريين الذين يسافرون إلى بلدان عالية الخطورة، ويجلبون الفيروس معهم عند عودتهم.

وهذه هي القائمة كاملة، وفق الترتيب الذي نُشرت به: الأرجنتين وأرمينيا وأذريبجان والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وإسرائيل وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.

وسيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا قادمين من هذه البلدان إبلاغ سلطات الكانتونات التي يقصدونها بعد الدخول. كما أبلغت السلطات توصياتها إلى شركات الطيران والحافلات بعدم نقل الركاب المرضى.

وفي 15 يونيو الماضي، فتحت سويسرا مع جميع الدولة الأعضاء في اتفاقية شنغن، وكذلك أيسلندا والنرويج وليختنشتاين والمملكة المتحدة. وهناك خطط للانفتاح على مجموعة من البلدان الأخرى اعتبارا من 20 يوليو المقبل.