“الداخلية”: كشوفات “مكافآت كورونا” مازالت قيد الدراسة

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول المكافآت الخاصة برجال الأمن والتي تقرر منحها للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الإدارة أن ما تم تداوله حول المبالغ المالية المخصصة لكل رتبة عسكرية لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن الكشوفات الخاصة بالعاملين في الصفوف الأمامية من رجال الأمن ما زالت قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة بالوزارة وفور الانتهاء من إعدادها سيتم رفعها إلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وتهيب الإدارة بالجميع تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة للرد على أي تساؤلات واستفسارات على مدار الساعة.