أطلقت بلدية الكويت خدمة حجز المواعيد عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حفاظا على صحة وسلامة المراجعين والعاملين لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت إن نظام حجز المواعيد المسبق للمراجعة جاء كإجراء احترازي ووقائي سعيا منها لضمان إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في جو وظروف آمنة وتباعد اجتماعي وذلك لمراجعة البلدية وفروعها في المحافظات الست.

وأشارت إلى أن الحجز الإلكتروني متاح للمواطنين والمقيمين مبينة أنها ستبدأ استقبال مراجعيها اعتبارا من يوم غد الأحز من خلال نظام المواعيد الإلكترونية.